Le Quintette Ropartz a animé une Master Class autour de la musique française, fil conducteur de l’année pour le Conservatoire, portée par le thème de la Mer.

Cette rencontre pédagogique fait découvrir des œuvres de la musique française du début XXe siècle, et notamment des compositeurs bretons tels que J.G Ropartz et Jean Cras, dans un répertoire en formation trio et quintette. Le Quintette Ropartz est un ensemble qui partage plus de trente ans d’expériences sur ce répertoire, avec une recherche approfondie d’interprétation sur un répertoire peu connu.

Les membres du Quintette Ropartz sont : flûte, Maryse Fruleux – violon, Sonia Péron – alto, Myriam Duault – violoncelle, Anne-Marie Vanheule – harpe, Claire Lehir Borvon.

