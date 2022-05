Restitution “La classe, l’oeuvre” Muséum d’histoire naturelle, 14 mai 2022, Saint-Denis.

Restitution “La classe, l’oeuvre”

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 14 mai à 10:30

« La classe, l’œuvre ! » installation, exposition, restitution et médiation autour des projets d’une classe CE2 de l’école Centrale et d’une classe de Maternelle de l’école Philibert Commerson en collaboration avec les artistes Magalie Grondin et Pauline Bachel. Le thème choisi : les oiseaux, objets choisis dans l’exposition « Collections Collectionneurs ».

Restitution du projet classe l’oeuvre avec les intervenantes Magalie Grondin et Pauline Bachel et les écoles Centrale et Philibert Commerson

Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:30:00