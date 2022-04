Restitution La Classe l’œuvre ! Musée Paul Valéry Sète Catégories d’évènement: Hérault

Tout au long de l’année, les élèves travaillent autour d’une oeuvre qui devient le point de départ d’un travail de compréhension et d’interprétation. Le projet se déroule en plusieurs séances en classe et au musée afin de croiser plusieurs approches pédagogiques en lien avec l’Histoire des Arts, les arts plastiques, l’Histoire, les lettres, la danse, etc. Cette année, le projet va s’articuler autour de l’oeuvre de Jean Hugo, _Les joueurs de boules_, pour une classe de CM1 de l’école élémentaire Paul Bert à Sète. L’intervenante Morgane Paubert est une artiste plasticienne qui conçoit ses oeuvres autour de la notion de métamorphose et de transformation. En partant de l’oeuvre choisie, les enfants vont créer leur propre paysage de manière collective et individuelle. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre !, les élèves de CM1 de l’école Paul Bert à Sète présentent leurs créations dans les jardins du musée. Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Sète Hérault

