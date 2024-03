Restitution du séjour d’écriture « Écrire un acte de rébellion. Poésies plurilingues au bout du monde » La Pluie d’été Pont-Croix, vendredi 19 avril 2024.

Restitution du séjour d’écriture « Écrire un acte de rébellion. Poésies plurilingues au bout du monde. » le 19 avril 2024, à 18h00 à La Pluie d’Été

Lectures de poésie et saynètes de théâtre plurilingues (français, allemand, serbe et autres) avec des jeunes écrivain.es et comédien.nes du Cap Sizun, d’Allemagne et de Serbie qui seront en séjour interculturel avec La Obra du 13 au 20 avril 2024 à Plouhinec. Il s’agit de la troisième semaine d’un projet d’écriture créative et de théâtre au sujet de l’environnement, la nature et le rapport de chacun.e aux paysages et langues qui nous entourent. Les jeunes adultes se sont déjà retrouvé.es en Allemagne et en Serbie où des créations de texte et de théâtre ont vu le jour et ont été présentées dans les trois langues (allemand, français et serbe) devant public.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le 19 avril à 18h à La Pluie d’Été à Pont-Croix. .

La Pluie d’été 6 rue de la prison

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne coordination@laobra.bzh

