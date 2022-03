Restitution du projet « Un vêtement comme territoire » La Fabrique des Savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Rendez-vous dans la galerie des machines pour découvrir les créations textiles et photographiques réalisées avec l’appui de Laure Ledoux, artiste et photographe. En présence des participants au projet.

Rendez-vous dans la galerie des machines pour découvrir les créations textiles et photographiques réalisées avec l'appui de Laure Ledoux, artiste et photographe. La Fabrique des Savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00

