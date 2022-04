Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre » Musée historique de Haguenau, 14 mai 2022 20:00, Haguenau.

Découvrez les travaux réalisés par les élèves de Haguenau autour du coffret de courtoisie portant le symbole de la licorne et exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle du Musée Historique

Découvrez les travaux réalisés par les élèves de CM1 de l’école des Roses et de l’IMP « Les Glycines » de Haguenau autour du coffret de courtoisie portant le symbole de la licorne et exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle du Musée Historique.

L’étude de ce coffret a permis aux élèves d’explorer différents thématiques au cours d’ateliers de pratique plastique : le blason, la marqueterie, la serrure, l’histoire du coffret, etc.

Au cours du projet, l’œuvre a même fait un voyage dans le temps, les élèves ont imaginé le contenu du coffret en 3022, qu’est-ce que l’on pourrait y trouver ?

Situé dans un bâtiment de style néo renaissance, le musée possède une des plus importantes collections françaises de l’Age du Bronze et du Fer, ainsi que de beaux objets de l’époque gallo-romaine. Les sculptures médiévales, le mobilier, les pièces d’orfèvrerie et les faïences témoignent du riche passé de la ville depuis le Moyen Age jusqu’au XIXème siècle

Free entry Saturday 14 May, 20:00

Having located revival in a building(ship) of neo-style, the museum possesses one of the most important French collections of the Bronze age and of some Iron, as well as beautiful objects of Gallo-Roman time(period). The medieval sculptures, the furniture, the rooms(parts,plays) of silver and earthenwares manifest the rich past of the city since Middle Ages until the XIXth century

Descubra los trabajos realizados por los alumnos de cuarto curso de la escuela de las Rosas y del IMP «Les Glycines» de Haguenau alrededor de la caja de cortesía que lleva el símbolo del unicornio y expuesto en la sala dedicada al siglo XVIII del Museo Histórico. El estudio de este estuche permitió a los estudiantes explorar diferentes temáticas durante talleres de práctica plástica: el escudo, la marquetería, la cerradura, la historia del estuche, etc. Durante el proyecto, la obra incluso hizo un viaje en el tiempo, los alumnos imaginaron el contenido de la caja en 3022, ¿qué podríamos encontrar?

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau 67500 Haguenau Grand Est