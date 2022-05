Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre » Musée historique de Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre » Musée historique de Haguenau, 14 mai 2022, Haguenau. Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre »

Musée historique de Haguenau, le samedi 14 mai à 20:00

Découvrez les travaux réalisés par les élèves de CM1 de l’école des Roses et de l’IMP « Les Glycines » de Haguenau autour du coffret de courtoisie portant le symbole de la licorne et exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle du Musée Historique. L’étude de ce coffret a permis aux élèves d’explorer différents thématiques au cours d’ateliers de pratique plastique : le blason, la marqueterie, la serrure, l’histoire du coffret, etc. Au cours du projet, l’œuvre a même fait un voyage dans le temps, les élèves ont imaginé le contenu du coffret en 3022, qu’est-ce que l’on pourrait y trouver ?

Entrée libre

Découvrez les travaux réalisés par les élèves de Haguenau autour du coffret de courtoisie portant le symbole de la licorne et exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle du Musée Historique Musée historique de Haguenau 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Musée historique de Haguenau Adresse 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Ville Haguenau lieuville Musée historique de Haguenau Haguenau Departement Bas-Rhin

Musée historique de Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre » Musée historique de Haguenau 2022-05-14 was last modified: by Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre » Musée historique de Haguenau Musée historique de Haguenau 14 mai 2022 Haguenau Musée historique de Haguenau Haguenau

Haguenau Bas-Rhin