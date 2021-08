Bar-le-Duc Collège Gilles de Trèves Bar-le-Duc, Meuse Restitution du projet patrimonial des jeunes des Centres socioculturels en lien avec l’association « Vent des forêts » Collège Gilles de Trèves Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

### Les jeunes des Centres socioculturels de Bar-le-Duc vous présentent la restitution de leur travail d’été effectué dans le cadre de l’appel à projets « C’est mon patrimoine ». Ils ont été accompagnés par les artistes Anaïs Marion et Audrey Gonnet en lien avec l’association « Vent des forêts » et sont allés à la rencontre de divers acteurs culturels du territoire pour étudier et s’approprier leur patrimoine. Venez échanger avec eux sur leurs découvertes et leurs réalisations !

