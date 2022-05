Restitution du projet participatif autour du territoire du Fronsadais – Compagnie “Aux Arts ect…” La Rivière La Rivière Catégories d’évènement: 33126

Restitution du projet participatif autour du territoire du Fronsadais – Compagnie “Aux Arts ect…” La Rivière, 7 juin 2022, La Rivière. Restitution du projet participatif autour du territoire du Fronsadais – Compagnie “Aux Arts ect…” port de Tressac Guinguette “Face à l’Eau” La Rivière

2022-06-07 18:30:00 – 2022-06-07 20:00:00 port de Tressac Guinguette “Face à l’Eau”

La Rivière 33126 La Rivière EUR Au programme: – 18h30 : ouverture de l’Exposition

Travaux des classes de CE1-CE2 de Galgon, La Lande de Fronsac et Saint Genès de Fronsac, la bibliothèque de Saint Michel de Fronsac, le Centre de Loisirs et l’EHPAD de La Lande de Fronsac … – 19h00 : Théâtre – Création de la Compagnie “Aux Art ect…” sur le thème de l’eau – 20h00 : Restauration sur place – formule paëlla + 1 verre de vin 15€- sur réservation au Face à l’Eau 05 57 24 97 10 Au programme: – 18h30 : ouverture de l’Exposition

