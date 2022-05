Restitution du projet “La classe, l’œuvre !” Défi Nature (classe 5e Nature et Environnement, collège Sainte-Marie) Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Ce programme se déroule sur deux ans : 2021-2022 et 2022-2023. Cette première année est consacrée à des actions et des interventions autour des plantes, dans la cour de l’établissement, en classe et sur le terrain. Dans la cour de l’établissement : -plantation d’un micocoulier d’Europe, -dégoudronnage partiel et mise en place de bacs de compostage ; En classe ou à l’extérieur : -comprendre la constitution d’une collection d’histoire naturelle, -découvrir ce qu’est un herbier, -collecte de plantes sur le terrain, -création d’un herbier.

Entrée libre

Les élèves de 5e Nature et Environnement du collège Sainte-Marie de Lons-le-Saunier restituent leur travail autour du projet Défi Nature

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier
Samedi 14 mai 2022, 16:00-18:00

