Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, le samedi 14 mai à 16:00

Axé sur la Préhistoire, le projet s’est articulé tout au long de l’année scolaire autour de plusieurs rencontres, sorties et activités : -visite de l’exposition “Mais quelle histoire ! Saison 1 : Arbois 12000-500 av. J.-C.”, -découverte d’un chantier de fouilles à Arbois, -séjour de trois jours à Saint-Romain-en-Gal, -ateliers autour de la dendrochronologie et de l’UNESCO, -atelier autour de l’organisation d’un village néolithique, -visite de l’exposition “Néolithique. Les villages de Chalain & Clairvaux, patrimoine de l’humanité” à Lons-le-Saunier.

Entrée libre

Les élèves de 6e Archéo du collège Sainte-Marie de Lons-le-Saunier restituent leur travail sur la Préhistoire Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T18:00:00

