Nuit des musées Restitution du projet "C'est mon patrimoine" – danse verticale sur la tour médiévale Musée des explorations du monde (ex- castre) Samedi 14 mai, 19h00

Le projet “C’est mon patrimoine” sera présenté dans la cour du musée, en forme d’une performance de danse et de musique, réunissant des artistes et des enfants. Reporté en cas de pluie

Le public pourra assister à la restitution de ce projet qui prendra la forme d’une performance de danse et de musique, réunissant des artistes et des enfants. Un spectacle de danse verticale sera réalisé sur la tour médiévale par la compagnie « Rêverie danse verticale ». Le spectacle sera accompagné par le musicien Fady Zakar et une chorale d’enfants ayant participé, en 2021-2022, à un projet de découverte de musique et de danse dans le cadre de l’accueil périscolaire de Cannes Jeunesse.

Spectacle gratuit, dans la limite des places disponibles. Reporté à une date ultérieure en cas d’intempéries.

A partir de las 19:00, el proyecto C’est mon patrimoine será presentado en el patio del museo. El público podrá presenciar la restitución de este proyecto, que adoptará la forma de una actuación de danza y música, que reunirá a artistas y niños. Un espectáculo de danza vertical será realizado en la torre medieval por la compañía «Rêverie danza vertical». El espectáculo estará acompañado por el músico Fady Zakar y un coro de niños que participaron, en 2021-2022, en un proyecto de descubrimiento de música y danza en el marco de la acogida extraescolar de Cannes Jeunesse. Espectáculo gratuito, dentro del límite de plazas disponibles. Aplazado a una fecha posterior en caso de mal tiempo.

dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:00

Le Suquet, 06400 Cannes Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur