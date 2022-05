Restitution du projet “C’est mon patrimoine” – danse verticale sur la tour médiévale Musée des explorations du monde (ex- castre) Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

A partir de 19h, le projet C’est mon patrimoine sera présenté dans la cour du musée. Le public pourra assister à la restitution de ce projet qui prendra la forme d’une performance de danse et de musique, réunissant des artistes et des enfants. Un spectacle de danse verticale sera réalisé sur la tour médiévale par la compagnie « Rêverie danse verticale ». Le spectacle sera accompagné par le musicien Fady Zakar et une chorale d’enfants ayant participé, en 2021-2022, à un projet de découverte de musique et de danse dans le cadre de l’accueil périscolaire de Cannes Jeunesse. Spectacle gratuit, dans la limite des places disponibles. Reporté à une date ultérieure en cas d’intempéries.

