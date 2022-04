Restitution du projet “A ton tour” La Tour aux figures de Jean Dubuffet, 14 mai 2022 18:00, Issy-les-Moulineaux.

Nuit des musées Restitution du projet “A ton tour” La Tour aux figures de Jean Dubuffet Samedi 14 mai, 18h00 Dans la Halle de l’Ile Saint-Germain, à proximité de la tour. Entrée libre

3 classes du lycée Etienne-Jules Maret de Boulogne-Billancourt ont interrogé des visiteurs de la Tour aux figures. Leur travail donne lieu à une exposition de portraits photo et vidéo.

Comment amener les jeunes à s’intéresser à une œuvre si singulière que la _Tour aux figures_ et à y intéresser le public “A leur tour” ? 3 classes du lycée Etienne-Jules Maret interrogent des visiteurs de la _Tour aux figures_ afin de nourrir un échange, une pensée, entre les jeunes du lycée et le public visiteur.

L’idée est de créer un mouvement qui circule entre l’intérieur (l’expérience personnelle) et l’extérieur (les expériences recueillies). Ce recueil donne lieu à une exposition de portraits de visiteurs : photo et vidéo proposant un parcours intime dans l’appréhension de l’œuvre. Les élèves ont été accompagnés par la photographe Elsa Laurent.

Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Son« épiderme » polychrome sur lequel des tracés s’imbriquent en corps et visages contraste avec l’intérieur, le Gastrovolve, grotte et labyrinthe ascensionnel aux parois peintes de tracés noirs sur fond blanc.

170, quai de Stalingrad – place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine Bus : 39 – 123 – 126 – 189

170, quai de Stalingrad – place Jean-Monnet Attention: few parking spaces RER: Line C, station Issy-Val-de-Seine Tram: T2 station Les Moulineaux or Issy-Val-de-Seine Bus: 39 – 123 – 126 – 189 In the Halle de l’Ile Saint-Germain, near the tower. Free entrance Saturday 14 May, 18:00

Designed by Jean Dubuffet in 1967 and built between 1986 and 1988, La Tour aux figures is a monumental sculpture emblematic of contemporary art. Its polychrome «epidermis» on which traces intertwine in bodies and faces contrasts with the interior, the Gastrovolve, cave and ascending labyrinth with walls painted with black traces on white background.

¿Cómo hacer que los jóvenes se interesen por una obra tan singular como la Torre de las Figuras e interesen al público “A su vez”? 3 clases del liceo Etienne-Jules Maret entrevistan a los visitantes de la Torre a las figuras con el fin de alimentar un intercambio, un pensamiento, entre los jóvenes del liceo y el público visitante. La idea es crear un movimiento que fluya entre el interior (la experiencia personal) y el exterior (las experiencias recogidas). Esta colección da lugar a una exposición de retratos de visitantes: foto y vídeo que propone un recorrido íntimo en la aprehensión de la obra. Los estudiantes fueron acompañados por la fotógrafa Elsa Laurent.

En la Halle de l’Ile Saint-Germain, cerca de la torre. Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

170 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux Île-de-France