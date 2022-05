Restitution du projet “A ton tour” La Tour aux figures de Jean Dubuffet Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Comment amener les jeunes à s’intéresser à une œuvre si singulière que la _Tour aux figures_ et à y intéresser le public “A leur tour” ? 3 classes du lycée Etienne-Jules Maret interrogent des visiteurs de la _Tour aux figures_ afin de nourrir un échange, une pensée, entre les jeunes du lycée et le public visiteur. L’idée est de créer un mouvement qui circule entre l’intérieur (l’expérience personnelle) et l’extérieur (les expériences recueillies). Ce recueil donne lieu à une exposition de portraits de visiteurs : photo et vidéo proposant un parcours intime dans l’appréhension de l’œuvre. Les élèves ont été accompagnés par la photographe Elsa Laurent.

Dans la Halle de l’Ile Saint-Germain, à proximité de la tour. Entrée libre

3 classes du lycée Etienne-Jules Maret de Boulogne-Billancourt ont interrogé des visiteurs de la Tour aux figures. Leur travail donne lieu à une exposition de portraits photo et vidéo.

2022-05-14

