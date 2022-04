Restitution du parcours « art(s) & culture à l’école » : du geste et du son Montmorillon Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Restitution du parcours « art(s) & culture à l’école » : du geste et du son Montmorillon Espace Gartempe, 5 avril 2022, Montmorillon. Restitution du parcours « art(s) & culture à l’école » : du geste et du son

Montmorillon Espace Gartempe, le mardi 5 avril à 18:30

**Restitution du parcours « art(s) & culture à l’école » : du geste et du son** ———————————————————————————- * **Spectacle “Au delà, vu d’ici” à 18h30 : Ville de Montmorillon en partenariat avec le TAP-Scène Nationale de Poitiers, la Boulit’** **SPECTACLE, Cie La Cavale – Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine** * **Restitution des ateliers danse et musique à 19h : Ateliers menés par Baptiste Grandgirard et Julie Coutant. Avec les élèves de l’école Saint Nicolas, du collège Jean Moulin et du lycée agricole Jean-Marie Bouloux.** * **Concert “Move” à 19h30 : Concert du Quintette de cuivres de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine.**

gratuit, tout public

spectacle, danse, musique, concert Montmorillon Espace Gartempe 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:30:00 2022-04-05T21:00:00

