Après un workshop de trois jours au musée, à l’automne 2021, les étudiants de la section “Verre” de la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg, encadrés par leur professeur Yeun Kyung-Kim et son assistante Laure Fradin, investissent le musée de leurs créations…. Exposition inuagurée à 18h puis présentée jusqu’au 19 juin.

Entrée libre

