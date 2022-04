Restitution des projets des étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin MusVerre, un musée du département du Nord, 14 mai 2022 18:00, Sars-Poteries.

Nuit des musées Restitution des projets des étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin MusVerre, un musée du département du Nord Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Présentation du travail de workshop des étudiants de la section “verre” de la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg

Après un workshop de trois jours au musée, à l’automne 2021, les étudiants de la section “Verre” de la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg, encadrés par leur professeur Yeun Kyung-Kim et son assistante Laure Fradin, investissent le musée de leurs créations….

Exposition inuagurée à 18h puis présentée jusqu’au 19 juin.

Le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries conserve la plus importante collection d’œuvres d’art contemporaines en verre en France.

Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

http://www.musverre.lenord.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Verre-un-mus%C3%A9e-du-D%C3%A9partement-du-Nord-531322253557069;https://twitter.com/mus_verre

The museum is at the entrance(admission) of the village of Sars-Poteries. This municipality of Avesnois is close to Avesnes-sur-Helpe (in 10 km) and from Maubeuge (20 km) and is accessible(approachable) by the road via RN2. Free entry Saturday 14 May, 18:00

The departmental museum-workshop(-studio) of the glass in Sars-Poteries keeps(preserves) the most important collection of glassy contemporary works of art in France. hearing impairment

Después de un taller de tres días en el museo, en el otoño de 2021, los estudiantes de la sección “Vidrio” de la Alta Escuela de las Artes del Rin de Estrasburgo, dirigidos por su profesor Yeun Kyung-Kim y su asistente Laure Fradin, invierten el museo de sus creaciones… Exposición inusualizada a las 18h y presentada hasta el 19 de junio.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries 59216 Sars-Poteries Hauts-de-France