Restitution des ateliers théâtre enfant Roue libre1 et Roue libre 2 à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande, 11 juin 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Restitution des ateliers théâtre enfant Roue libre1 et Roue libre 2 à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande

2022-06-11 – 2022-06-11

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Restitution des ateliers théâtre enfant Roue libre1 et Roue libre 2 à l’Ebénisterie.

Deux pièces de C. Lamblin “Le collier” et “Le chat assassiné”.

Roue libre 1 : Callista, Clémence, Alexane, Sarah, Pauline, Gabriel, Juliette et Victor.

Roue libre 2 : Alicia, Lucie, Léo, Alma, Jeanne, Adam, Alice et Luca.

+33 5 24 24 46 59

L’Ebénisterie

Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-04-08 par