du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Radôme

Tout l’été, en écho à l’exposition d’Adrien Vescovi, les Ateliers proposent aux enfants d’expérimenter la création à travers le textile dans le Radôme. La restitution le samedi 18 septembre permettra de découvrir l’ensemble des travaux réalisés.

Gratuit. Visites en continu au Radôme.

Dans le Radôme, Sur le toit de la base des sous-marins, le Grand Café propose un espace documentation et des ateliers d’expérimentation autour de l’exposition du LiFE. Radôme Toit de la base des sous-marins, Bd de la Légion d’Honneur, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

