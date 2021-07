Metz 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz, Moselle Restitution de résidence « Camouflage » des artistes Descamps et Mazzi 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Restitution de résidence « Camouflage » des artistes Descamps et Mazzi 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, 18 septembre 2021, Metz. Restitution de résidence « Camouflage » des artistes Descamps et Mazzi

49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, le samedi 18 septembre à 11:30

### Dans le cadre de la résidence « création partagée », le duo d’artistes Descamps x Mazzi est allé à la rencontre d’élèves du collège Paul Valéry. Découvrez ce qu’ils ont créé ensemble. Les projets de Virginie Descamps et Nicolas Mazzi font appel aux jeux visuels et à l’espace. Dans le cadre de la résidence «création partagée» proposée dans le cadre d’un partenariat entre la DRAC Grand Est, l’académie Nancy-Metz et le Frac, les artistes ont rencontré pendant les vacances apprenantes, un groupe d’élèves du collège Paul Valéry à Borny. Les jeunes ont été plongés dans un travail de recherche, invités à se saisir de leur territoire et plus particulièrement observer les formes présentent dans le jardin de leur collège, ainsi que celui du Frac Lorraine créé en 2010 par Liliana Motta. Découvrez toutes les étapes de recherche et le travail mené par les artistes durant tout l’été afin de transformer notre regard, le piéger dans des parties et contreparties marquetées sur le principe du «camouflage».

Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre de la résidence « création partagée », le duo d’artistes Descamps x Mazzi est allé à la rencontre d’élèves du collège Paul Valéry. Découvrez ce qu’ils ont créé ensemble. 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Adresse 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Ville Metz lieuville 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz