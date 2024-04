RESTITUTION DE PAG (PROJET ARTISTIQUE GLOBALISÉ AUTOUR DU PORTRAIT) Langres, vendredi 7 juin 2024.

Tout public

Dans le cadre d’un Projet Artistique Globalisé (PAG) piloté par les services de l’Éducation Nationale en collaboration avec les musées de Langres, les élèves de six classes élémentaires de la circonscription de Langres ont travaillé toute l’année avec la plasticienne Florence Kutten autour du thème du portrait et de l’autoportrait à partir des œuvres du musée d’Art et d’Histoire. Leurs œuvres seront visibles au sein du parcours permanent.

Ce projet a été monté grâce aux financements de la DRAC Grand-Est et du Conseil Départemental de la Haute-Marne. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-28

Place du Centenaire

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

