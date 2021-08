Périgueux Hôtel de Ville de Périgueux Dordogne, Périgueux Restitution de l’opération “C’est mon patrimoine !” Hôtel de Ville de Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Restitution de l'opération "C'est mon patrimoine !"

Hôtel de Ville de Périgueux, le vendredi 17 septembre à 18:00 Gratuit. Entrée libre.

Ateliers menés par le Musée d’art et d’archéologie, le musée Vesunna et le service Ville d’art et d’histoire à l’été 2021 dans le cadre de l’opération «C’est mon patrimoine !» dédiée au jeune public. Hôtel de Ville de Périgueux 23, rue du Président Wilson 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00

