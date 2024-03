Restitution de l’inventaire toponymique de la Ville de Séné CIAP de Limur Gwened, mardi 19 mars 2024.

Restitution de l’inventaire toponymique de la Ville de Séné La toponymie est une discipline linguistique qui étudie les noms des lieux. Mardi 19 mars, 14h00 CIAP de Limur Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:00:00+01:00

La toponymie est une discipline linguistique qui étudie les noms des lieux. Elle se propose de rechercher leur ancienneté, leur histoire, leur signification, leur étymologie, leur évolution et leurs rapports avec la langue. Elle participe à raconter la géographie, l’histoire et l’identité d’une ville ou d’un territoire.

En partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes agglomération et dans le cadre de la programmation du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Limur, le Collectif patrimoine de Séné, composé d’habitants et accompagné par la Ville, vous propose une restitution de l’inventaire toponymique réalisé sur la commune (intérêts, méthodologie, conclusions, conseils et difficultés rencontrées).

CIAP de Limur 31, rue Thiers Vannes Gwened 56000 Kreizh – Ar Porzh Mor-Bihan Rannvro Breizh [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 44 52 02 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap-limur@gmvagglo.bzh »}]

toponymie