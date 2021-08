Foucarmont Foucarmont Foucarmont, Seine-Maritime Restitution de l’Atlas de la Biodiversité Communale Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: Foucarmont

Foucarmont Seine-Maritime Foucarmont Après plusieurs mois de recherches ponctuées par de nombreuses découvertes, les résultats de l’Atlas de Biodiversité Communale (ABC) seront présentés au lavoir de Foucarmont !

Pour l’occasion, plusieurs animations seront proposées pour petits et grands tout au long de l’après-midi : randonnées découverte de la biodiversité, jeu concours, expositions.

Au programme :

– 14h00 : Découverte de la biodiversité de Foucarmont lors de randonnées

– 16h00 : Présentation des résultats et des stands des partenaires au lavoir de Foucarmont

Nous vous attendons nombreux sur cet événement qui clôturera l’ABC 2021.

