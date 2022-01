Restitution de l’atelier théâtre loisirs : Peanuts Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Restitution de l’atelier théâtre loisirs : Peanuts Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 8 avril 2022, Montigny-le-Bretonneux. Restitution de l’atelier théâtre loisirs : Peanuts

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, le vendredi 8 avril à 20:00

_Mise en scène Marc Wyseur_ Après deux saisons en veille, l’atelier théâtre étudiant revient sur les planches du Petit Théâtre pour vous présenter Peanuts, une œuvre théâtrale moderne d’une actualité brulante. Peanuts est une pièce de l’auteur Italien Fausto Paravidino. Elle a été écrite après la répression des manifestants alter-mondialistes lors du G8 à Gènes en 2001. La pièce se concentre sur une bande de copains, en amont et en aval du sommet. Elle est écrite en courtes scènes, comme les planches de la bande dessinée Peanuts, dont les personnages sont des avatars. Buddy doit garder un appartement luxueux. Ses copains et copines s’incrustent. Scènes après scènes se déploient comiquement la vacuité de leurs rapports. La recette est surprenante, et à la fin, il y a des méchants et des victimes – mais où sont les bons, où sont les justes ?

Entrée libre

Assistez à la représentation qui clôture une année de travail à l’UVSQ sur la scène nationale du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 2 place Georges Pompidou – Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T22:00:00

