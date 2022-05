Restitution de l’atelier théâtre ado Les Rêveurs Eveillés et de l’atelier théâtre adulte Gare aux mots à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Restitution de l'atelier théâtre ado Les Rêveurs Eveillés et de l'atelier théâtre adulte Gare aux mots à l'Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande, 18 juin 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

2022-06-18 – 2022-06-18

Sainte-Foy-la-Grande Gironde 1ère partie par l’atelier ado “Les rêveurs éveillés” extraits de “Musée haut, musée bas” de Jean-Michel Ribes.

Restitution de l’atelier théâtre adulte GARE AUX MOTS “FUGUEUSES” de Pierre Palmade et Christophe Duthuron.

Au bord d’une nationale, au beau milieu de la nuit, Margot fuit.

Au bord d’une nationale, au beau milieu de la nuit, Claude fuit.

