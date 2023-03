Restitution de la résidence Nouvel R – Festival Paroles Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Restitution de la résidence Nouvel R – Festival Paroles, 31 mars 2023, Compiègne . Restitution de la résidence Nouvel R – Festival Paroles Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise

2023-03-31 – 2023-03-31 Compiègne

Oise RESTITUTION DE LA RESIDENCE NOUVEL R

14 h-16h – Ziquodrome

rue Jacques Daguerre

60200 Compiègne Le collectif Nouvel R, en résidence dans les territoires depuis novembre 2022 jusqu’en mars 2023, permet à ces publics de bénéficier d’ateliers d’écriture, de mise en rythme et en musique. Collectif pluridisciplinaire qui regroupe deux auteurs-interprètes, un compositeur, un beat-boxer et un bassiste-guitariste, Nouvel R mène durant ce temps long des projets collaboratifs construits avec les différentes structures maillant les communautés de communes : établissements culturels, centres de loisirs, écoles, collèges, lycées, associations de lutte contre l’illettrisme, associations culturelles, ainsi que maisons de quartier ou EPHAD. Des moments de restitution, durant les temps forts du festival, permettront au grand public de profiter de ces artistes et des créations réalisées durant les ateliers. Compiègne

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise Ville Compiègne Departement Oise Lieu Ville Compiègne

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne /

Restitution de la résidence Nouvel R – Festival Paroles 2023-03-31 was last modified: by Restitution de la résidence Nouvel R – Festival Paroles Compiègne 31 mars 2023 Compiègne Oise Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise

Compiègne Oise