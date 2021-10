Restitution de la résidence | «Ce que le pain dit du pays» Commune de Saint-Sauveur-Villages, 29 octobre 2021, Saint-Sauveur-Villages.

Restitution de la résidence | «Ce que le pain dit du pays»

du vendredi 29 octobre au samedi 30 octobre à Commune de Saint-Sauveur-Villages

Portée par Territoires pionniers dans le cadre de son «Laboratoire des territoires», la résidence de Chloé Gautrais, Maud Corcoral et Rose Hewins à Saint-Sauveur-Villages touche à sa fin. Dans ce cadre, les résidentes vous proposent un programme de rendez-vous pour partager le regard qu’elles ont porté sur ce territoire pendant 6 semaines. Les 29 et 30 octobre 2021, des moments de rencontres et de partage vous seront proposés dans les différents villages de la commune de Saint-Sauveur-Villages. Vecteur de liens et de convivialité, mais aussi porte d’entrée pour déchiffrer les singularités du territoire, les résidentes ont choisi le pain pour parler des liens qui unissent les habitants à ce qui les entoure : la terre, les paysages, les sources d’énergies, etc… Le pain vient ici dévoiler les savoir-faire présents sur le pays, terre de bâtisseurs dont les boulangeries et fours à pain en sont l’emblème. Comment avons-nous ont su bâtir avec ce qui est présent sous nos pieds, et comment se servir de ces savoir-faire locaux pour envisager le futur à venir ? **VENDREDI 29 OCTOBRE** 19h – « Craquez le pain ; croquez les mots » Veillée poétique autour du pain, proposée par les résidentes en présence de l’association Pirouésie A la bougie, veillée contée autour du pain, élément quotidien et populaire, vecteur de convivialité… Venez rompre la croûte autour d’une parole poétique et d’une soupe partagée, dans l’ambiance feutrée d’un manoir. A 19h pour un repas partagé autour d’une soupe et 20h30 pour une veillée. Lieu : manoir de la Foulerie à Ancteville – grand public – réservation obligatoire au 02 33 76 52 00 **SAMEDI 30 OCTOBRE** 9h30 | Restauration d’un four à pain Venez plonger les mains dans la terre en apprenant à fabriquer de la bauge pour restaurer un four à pain traditionnel. Rdv au four à pain de l’Hôtel Louis à Saint-Sauveur-Lendelin • Ouvert à toutes et tous (enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte) – Nombre de place limité. Inscriptions au 02 33 76 52 00 ou par mail [[contact@commune-ssv.fr](mailto:contact@commune-ssv.fr)](mailto:[contact@commune-ssv.fr](mailto:contact@commune-ssv.fr)) 14h | “Ce que le bocage dit de la vie locale” – Promenade contée et cueillette sauvage avec Béatrice Méra Emblème du pays, le bocage est un lieu où les interactions avec le vivant sont multiples. C’est un marqueur du paysage, un paysage de ressource alimentaire et énergique, un lieu de rétention et filtration de l’eau. Cette balade autour des récits et usages du bocage sera l’occasion de visiter une cidrerie et de découvrir un four à pain en activité. • lieu de départ (à confirmer) • Ouvert à toutes et tous (enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte) – Nombre de place limité. Inscriptions au 02 33 76 52 00 ou par mail [contact@commune-ssv.fr](mailto:contact@commune-ssv.fr) 14h-18h | Cuisez votre pain ! Des fours à pain sont allumés à Saint-Sauveur-Villages, venez y cuire votre pain ! Habitants, boulangers amateurs ou professionnels, apportez vos pâtons et venez faire cuire votre pain au feu de bois dans l’un des fours traditionnels présents sur la commune. Simples curieux de passage ou alléchés par l’odeur du pain, vous êtes les bienvenus pour voir fonctionner ces beaux édifices qui jalonnent l’ensemble de la commune. Ces fours seront en fonctionnement le samedi après-midi (lieux à confirmer). – La Bigotière, à Saint-Michel-de-la-Pierre – La Bouillonnière, à la Ronde Haye – La Résinière, à la Ronde Haye – La vallée d’Angot Saint-Martin d’Aubigny. Vous retrouverez leur localisation plus précise sur le site de la résidence : [[https://stsauveurvillagesbioregion.wordpress.com/](https://stsauveurvillagesbioregion.wordpress.com/)](https://stsauveurvillagesbioregion.wordpress.com/) ou le site de la mairie : [[http://saintsauveurvillages.fr/](http://saintsauveurvillages.fr/)](http://saintsauveurvillages.fr/) 18h30 | “Ce que le pain dit du pays” – Restitution de la résidence, rencontre suivie d’un moment convivial et festif Au terme de leurs 6 semaines de résidence à Saint-Sauveur-Villages, Maud Corcoral, Rose Hewins et Chloé Gautrais vous invitent à venir découvrir les richesses et ressources de la commune à travers le cycle de fabrication du pain, de la culture des céréales à la cuisson dans les fours traditionnels. Ces pratiques ont façonné le bocage et ses bourgs au fil du temps et racontent nos manières d’habiter ici. Face aux enjeux d’aujourd’hui, comment cette culture locale propre à Saint-Sauveur-Villages peut-elle ouvrir de nouvelles perspectives ? La rencontre se poursuivra avec un repas partagé autour du pain et une surprise musicale ! Rdv à la salle des fêtes de La Ronde-Haye

Du 28 au 30 octobre 2021, en clôture de la résidence Saint-Sauveur-Villages, des moments de rencontre et de partage vous seront proposés dans les différents villages de la commune.

Commune de Saint-Sauveur-Villages saint sauveur villages Saint-Sauveur-Villages Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T19:00:00 2021-10-29T22:30:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T22:30:00