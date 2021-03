Toulouse Cité de l'espace Haute-Garonne, Toulouse Restitution de la Résidence 1+2 Cité de l’espace Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Restitution de la Résidence 1+2 Cité de l’espace, 26 juin 2021-26 juin 2021, Toulouse. Restitution de la Résidence 1+2

Cité de l’espace, le samedi 26 juin à 18:30

### Présentation des travaux réalisés en résidence par l’astrophysicienne et artiste Caroline Gueye [**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa) Restitution au terme d’un mois de travail à la Cité de l’espace sur le thème de l’Afrique et l’espace. [Caroline Gueye](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33476/Cité%20de%20l’Espace%20%3A%20Caroline%20Gueye) est une artiste plasticienne franco-togolo-sénégalaise. Elle est née et a grandi au Sénégal, puis a poursuivi ses études supérieures en France, aux États-Unis et en Chine. Deux passions l’animent, la création et la physique, qu’elle fusionne au point de faire un doctorat en art et sciences à l’Université de Lyon. ### Plus d’infos [Site de la Cité de l’Espace ](https://www.cite-espace.com/evenements-a-la-cite/) ![]() ### Infos pratiques 26 juin 2021 à 18h30 Culture Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-06-26T18:30:00 2021-06-26T20:30:00

Cité de l'espace
Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France