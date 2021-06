Moirans-en-Montagne Musée du jouet Jura, Moirans-en-Montagne Restitution de « La classe, l’oeuvre » 2021 (projet « Jeux et jouets antiques ») Musée du jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Restitution de « La classe, l’oeuvre » 2021 (projet « Jeux et jouets antiques ») Musée du jouet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Moirans-en-Montagne. Restitution de « La classe, l’oeuvre » 2021 (projet « Jeux et jouets antiques »)

Musée du jouet, le samedi 3 juillet à 19:00

[Site internet du musée du Jouet](http://www.musee-du-jouet.com) ([www.musee-du-jouet.com](http://www.musee-du-jouet.com)) : « Jeux et jouets antiques » est un projet La classe l’oeuvre réalisé avec la classe de 5ème latin du collège Pierre-Vernotte de Moirans-en-Montagne. Les élèves ont reçu la visite d’une médiatrice du musée dans leur classe pour un atelier « hors-les-murs », durant lequel ils ont pu découvrir des jeux antiques et en essayer quelques uns. Ils ont ensuite réalisé avec leur enseignante un tutoriel en vidéo qui vous propose de reproduire chez vous une mosaïque antique en crozets (petites pâtes carrées originaires de Savoie). Tous les ans, le musée ouvre ses portes à des classes volontaires pour des projets d’éducation artistique et culturelle. Découvrez le projet « Jeux et jouets antiques » réalisé en 2021. Musée du jouet 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée du jouet Adresse 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne Ville Moirans-en-Montagne lieuville Musée du jouet Moirans-en-Montagne