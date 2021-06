Moirans-en-Montagne Musée du jouet Jura, Moirans-en-Montagne Restitution de « La classe, l’oeuvre » 2020 (Projet « Jouets sportifs en motifs ») Musée du jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Restitution de « La classe, l’oeuvre » 2020 (Projet « Jouets sportifs en motifs ») Musée du jouet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Moirans-en-Montagne. Restitution de « La classe, l’oeuvre » 2020 (Projet « Jouets sportifs en motifs »)

Musée du jouet, le samedi 3 juillet à 19:00

[SIte internet du musée du Jouet](http://www.musee-du-jouet.com) ([www.musee-du-jouet.com](http://www.musee-du-jouet.com)). « Jouets sportifs en motifs » est le fruit d’une collaboration entre les écoles de Charchilla et de Meussia, l’artiste illustratrice Mathilde Poncet et le musée du Jouet. Inspirés par l’exposition temporaire « Jouons sportifs » au musée du Jouet, les élèves ont imaginé des mascottes sportives pour représenter leur école. Ils les ont ensuite reproduites sur des t-shirts. Ils expliquent leur processus de création dans cette exposition virtuelle. Le projet a reçu le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du Réseau Canopé, de la communauté de communes Terre d’Emeraude et du musée du Jouet. Tous les ans, le musée ouvre ses portes à des classes volontaires pour des projets d’éducation artistique et culturelle. Découvrez le projet « Jouets sportifs en motifs » réalisé en 2020. Musée du jouet 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée du jouet Adresse 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne Ville Moirans-en-Montagne lieuville Musée du jouet Moirans-en-Montagne