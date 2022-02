Restitution de la 31ème Résidence d’artistes : “Le chemin se fait en marchant” aux Ateliers des Arques Les Arques, 5 juillet 2022, Les Arques.

Restitution de la 31ème Résidence d’artistes : “Le chemin se fait en marchant” aux Ateliers des Arques Les Arques

2022-07-05 11:00:00 – 2022-09-18 13:00:00

Les Arques Lot

Seul, en groupe, en famille ou entre amis, vous serez accueilli et guidé sur simple demande entre les diverses installations produites par les artistes en résidence en 2022 :

Esther Ferrer, Julie C Fortier, Paulo Gatabase, Balthazar Heisch, Frank Lamy, Maria Louizou, OBT.T, Lisa Valencia et Sylvie Ruaulx.

Visite libre ou commentée sur simple demande à l’accueil de l’exposition (tous les jours sauf le lundi).

La résidence de printemps, “Le chemin se fait en marchant”, a réuni de nouveaux artistes, avant tout, pour partager une expérience de vie et de travail, des rencontres, des échanges, du collectif.

Les Ateliers des Arques vous proposent de venir découvrir la restitution de cette 31ème résidence dans le cadre de l’exposition d’été.

Vernissage de l’exposition le vendredi 1er Juillet 2022 à 19h en présence des artistes et des directeurs artistiques, Frank Lamy – commissaire d’expositions – et Balthazar Heisch – artiste.

Les Arques

