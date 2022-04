Restitution d’atelier slam Musée départemental Arles antique, 14 mai 2022 20:45, Arles.

Nuit des musées Restitution d’atelier slam Musée départemental Arles antique Samedi 14 mai, 20h45

Chaque participant à l’atelier slam est venu au musée avec son vocabulaire verbal et musical.

De janvier à mai 2022, une quinzaine d’adultes, venus d’Arles, Saint-Martin-de-Crau ou Marseille, ont participé à un atelier slam au musée départemental Arles antique avec l’artiste Iraka.

À partir de consignes simples, l’impulsion de l’écriture est donnée pour inviter chacun à trouver son propre langage.

Puis vient le temps du partage sous forme de déclamation et d’écoute. Chacun compose avec ses désirs, ses aptitudes, ses peurs…

Chacun crée avec son vocabulaire verbal, physique, musical…

Ecouter leurs slams, c’est profiter d’un moment poétique. D’une poésie libre, hybride, expérimentale.

Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité.

A museum anchored in the modernity. Having inaugurated in 1995 facing vestiges of the Roman circus(cirque) and in access(manner) of the Rhône, this museum establishes itself as a shop window(showcase) of the cultures of the Mediterranean Sea which made the wealth of Arles in Antiquity. hearing impairment

De enero a mayo de 2022, una quincena de adultos, venidos de Arles, Saint-Martin-de-crau o Marsella, participaron en un taller slam en el museo departamental Arles antique con el artista Iraka.

A partir de consignas simples, el impulso de la escritura se da para invitar a cada uno a encontrar su propio lenguaje.

Luego viene el tiempo de compartir en forma de declamación y de escuchar. Cada uno se compone con sus deseos, sus aptitudes, sus miedos… Cada uno crea con su vocabulario verbal, físico, musical…

Escuchar sus slams es disfrutar de un momento poético. De una poesía libre, híbrida, experimental.

Sábado 14 mayo, 20:45

Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles 13635 Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur