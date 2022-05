Restitution d’atelier slam Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée départemental Arles antique, le samedi 14 mai à 20:45

De janvier à mai 2022, une quinzaine d’adultes, venus d’Arles, Saint-Martin-de-Crau ou Marseille, ont participé à un atelier slam au musée départemental Arles antique avec l’artiste Iraka. À partir de consignes simples, l’impulsion de l’écriture est donnée pour inviter chacun à trouver son propre langage. Puis vient le temps du partage sous forme de déclamation et d’écoute. Chacun compose avec ses désirs, ses aptitudes, ses peurs… Chacun crée avec son vocabulaire verbal, physique, musical… Ecouter leurs slams, c’est profiter d’un moment poétique. D’une poésie libre, hybride, expérimentale. Chaque participant à l’atelier slam est venu au musée avec son vocabulaire verbal et musical. Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles Bouches-du-Rhône

