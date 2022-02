Restitution collective post-balade thermique Hôtel de ville du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil Catégories d’évènement: Le Blanc-Mesnil

Le mardi 8 mars prochain, dès 18H00, en mairie du Blanc-Mesnil, aura lieu une séance d’information collective sur l’offre d’accompagnement technique de l’Agence locale de l’énergie Paris Terres d’Envol, en collaboration avec la Direction de l’Habitat privé de la ville. Douze participant.e.s, propriétaires de pavillons dans deux zones pavillonnaires de la ville ont pu bénéficier en mars dernier de l’expertise de l’ALEPTE à l’occasion de trois balades thermiques. Cette soirée permettra aux propriétaires occupants d’avoir accès à de plus amples informations sur le parcours de rénovation énergétique en maison individuelle. Elle permettra d’encourager le passage à l’acte de rénovation ! Pour tous renseignements : contactez-nous !

