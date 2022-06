Restitution | Bergerac en scène Bergerac, 26 juin 2022, Bergerac.

Restitution | Bergerac en scène Bergerac

2022-06-26 – 2022-06-26

Bergerac 24100

« Pour finir en beauté avec la Compagnie du chien dans les dents!

Sur l’invitation du festival, on a récolté vos impressions, vos coups

de cœurs, coups de gueule et réclamations en live ou via notre

S.A.V. téléphonique. Et si on célébrait ensemble ce qui nous a réuni ?

Venez participer à cette cérémonie de clôture festive,

interactive et décalée.

On en profitera pour se dire au revoir, merci, revenir sur ce qu’on a vécu durant ces 2 jours et

partager un dernier verre pour finir en beauté ! »

Bergerac

