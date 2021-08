Toulon Muséum départemental du Var Toulon, Var Restitution ateliers d’écriture « A mots couvés ! » Muséum départemental du Var Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Restitution ateliers d’écriture « A mots couvés ! » Muséum départemental du Var, 18 septembre 2021, Toulon. Restitution ateliers d’écriture « A mots couvés ! »

Muséum départemental du Var, le samedi 18 septembre à 15:00

A découvrir, des lectures poétiques de Patrick Sirot (écrivain, poète, dessinateur, illustrateur et enseignant à l’école supérieure d’art et de design de Toulon-Provence-Méditerranée) autour des ateliers d’écriture “À mots couvés” qui ont eu lieu autour de l’exposition « ŒUF » du Muséum départemental du Var. Une invitation à l’évasion littéraire autour du jeu / je, dans l’amphithéâtre naturel que constitue le Jardin départemental du Las. Jouer avec les mots, jouer à un autre, jouer collectif ou jouer personnel jusqu’à fendre la coquille pour libérer le potentiel qui couve en chacun d’entre nous. L’occasion de découvrir les compositions originales de tous les visiteurs et de s’amuser avec les mots, de les casser puis les recoller, de créer avec le langage !

Accès libre. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Restitution des ateliers d’écritures “À mots couvés” grâce à des lectures poétiques de Patrick Sirot autour de l’exposition « ŒUF » du Muséum départemental du Var. Muséum départemental du Var Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Toulon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Muséum départemental du Var Adresse Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Ville Toulon lieuville Muséum départemental du Var Toulon