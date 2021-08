Restitution ateliers – Concert place du refuge, 7 août 2021, Marseille.

Restitution ateliers – Concert

place du refuge, le samedi 7 août à 18:00

► Concert Hip-Hop, street-art, ateliers, … (Détails ci-dessous) ► Gratuit et ouvert à tous Place du Refuge A partir de 18H PRÉSENTATION DU PROJET Horizon Beatume est un projet socio-culturel ayant pour vocation d’organiser des événements ( résidences, montages d’exposition, ateliers, jam graffitis, concerts …) en direction des jeunes et des artistes locaux afin de rassembler les habitants du quartier autour de l’art, des cultures urbaines et de la musique. L’intérêt de ce projet est de cultiver l’art de nos rues et de partager une vie locale commune. Pour cette troisième édition, nous serons au Panier du 02 au 08 Aout 2021. En collaboration avec les associations locales, le quartier et ses habitants, cette édition se veut solidaire, dynamique et riche de partage. AU MENU DU 07 AOUT Musique / concert / open mic Restitution coaching scénique Jam graffiti Spectacle des minots du quartier / sortie d’ateliers et pleins d’autres surprises….

Entrée libre

♫♫♫

place du refuge place du refuge 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T18:00:00 2021-08-07T22:00:00