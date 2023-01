Restitution « Arrête ta comédie » Tourouvre au Perche, 21 avril 2023, Tourouvre au Perche .

Restitution « Arrête ta comédie »

Espace Culture de la Corne d’or RANDONNAI Rue des Saulniers Tourouvre au Perche Orne RANDONNAI Espace Culture de la Corne d’or

2023-04-21 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-21

Autour de la violence verbale et non verbale. Pari lancé : J’insulte, tu m’insultes, nous nous insultons. Faut-il frapper pour faire mal ? Les comédiens du Collectif 2222 tenteront de déconstruire le poids des mots par des ateliers théâtre pour les Cordiants et des adolescents / jeunes adultes. (Résidence d’artiste du 9 janvier au 14 mai 2023).

+33 2 33 84 99 91

