Restez un consommateur averti Salle polyvalente, 17 mars 2022, Varaville.

Salle polyvalente, le jeudi 17 mars à 14:00

A la retraite, gérer son budget nécessite d’autant plus de vigilance que les sollicitations sont fréquentes. Bien comprendre vos droits vous protège et protège les vôtres. Devenez un consommateur averti pour mieux utiliser votre argent et ainsi préserver votre santé et vos biens. Au programme : achats en magasin, dépannage à domicile, démarchage, foires et salons, cartes magasin … Tout ce qu’il faut savoir pour rester un consommateur averti !

Gratuit sur inscription

Conférence-débat sur la consommation et les moyens de se protéger des risques d’abus (fraude, démarchage à domicile, Internet …)

Salle polyvalente 2 avenue du Grand Hôtel 14390 LE HOME VARAVILLE Varaville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T16:30:00