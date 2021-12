Restez, j’ai fait une bonne bûche Marseille 4e Arrondissement, 15 décembre 2021, Marseille 4e Arrondissement.

Restez, j’ai fait une bonne bûche L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

2021-12-15 – 2021-12-30 L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le soir de noël, chez Darine et Jean-Pierre, c est un moment de partage, de convivialité et de générosité. Alors rien d’etonnant à ce qu’a leur table ils invitent des voisins pour ne pas les laisser seuls, et un ami de la famille que personne ne connait…



Comme chaque année, à cette occasion, la maîtresse de maison a pour coutume d’offrir un petit cadeau, pour le moins original à tous ses invités : un billet de loterie, qui en ce soir de noël 1984 s’avérera pour l’un d’entre eux, être le ticket gagnante la super cagnotte de noël !!!

La nouvelle troupe de l’Antidote vous présente une toute nouvelle création parfaite pour ces fêtes de fin d’année !

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

