RESTEZ A L'ECOUTE DE VOS OREILLES Studio des Quinconces Quinconces des Jacobins Le Mans

2022-01-25 – 2022-01-25

2022-01-25 – 2022-01-25 Studio des Quinconces Quinconces des Jacobins

Le Mans Sarthe Dans le cadre de Le Mans Sonore, La Mutualité Française des Pays de la Loire en partenariat avec Le groupe VYV3 , propose

RESTEZ A L’ECOUTE DE VOS OREILLES

1-Atelier de repérage – Rester à l’écoute de ses oreilles

Objectif : Apport de connaissance sur l’audition autour de l’exposition + évaluer l’état de son audition pour encourager à des prises en charge si nécessaire.

2-Un atelier d’expérimentation interactif (uniquement le Mercredi 26 Janvier )

Objectif : Expérimenter les situations de pertes auditives et découvrir les moyens de compensation o Durée : 4 heures – Chaque participant passe sur le stand à la suite de l’atelier de repérage RESTEZ A L’ECOUTE DE VOS OREILLES Dans le cadre de Le Mans Sonore, La Mutualité Française des Pays de la Loire en partenariat avec Le groupe VYV3 , propose

