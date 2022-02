Rester sage Aubigny-sur-Nère, 12 mars 2022, Aubigny-sur-Nère.

Rester sage Aubigny-sur-Nère

2022-03-12 – 2022-03-12

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère

Martin a perdu son travail, sa petite amie l’a quitté, il aimerait remettre sa vie en ordre, ne trouve rien de mieux à faire que de ramasser un marteau et de se diriger vers l’appartement de son ancien patron. Vous serez face à cette grande question « Comment pourrais-je bien me débrouiller pour réussir ma vie ? » Et vous verrez qu’on peut, aussi, en rire.

« Rester sage » c’est vingt-quatre heures de la vie de Martin, un trentenaire au bord de la crise de nerfs.

+33 2 48 81 50 06

Martin a perdu son travail, sa petite amie l’a quitté, il aimerait remettre sa vie en ordre, ne trouve rien de mieux à faire que de ramasser un marteau et de se diriger vers l’appartement de son ancien patron. Vous serez face à cette grande question « Comment pourrais-je bien me débrouiller pour réussir ma vie ? » Et vous verrez qu’on peut, aussi, en rire.

CDC Sauldre et Sologne

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE