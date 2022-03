Rester humain Exposition Adélaïde Hautval Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Rester humain Exposition Adélaïde Hautval Bouxwiller, 1 mars 2022, Bouxwiller. Rester humain Exposition Adélaïde Hautval Bouxwiller

2022-03-01 – 2022-03-31

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller Le témoignage d’une médecin, résistante au temps du nazisme et première femme alsacienne déclarée “Juste parmi les Nations”. Exposition sur la vie d’Adélaïde Hautval +33 3 88 70 79 32 Le témoignage d’une médecin, résistante au temps du nazisme et première femme alsacienne déclarée “Juste parmi les Nations”. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Rester humain Exposition Adélaïde Hautval Bouxwiller 2022-03-01 was last modified: by Rester humain Exposition Adélaïde Hautval Bouxwiller Bouxwiller 1 mars 2022 Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin