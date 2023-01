Rester dans la course // Saison Ah? Parthenay, 20 janvier 2023, Parthenay Parthenay.

Rester dans la course // Saison Ah?

Palais des Congrés, 22 Boulevard de la Meilleraye, Parthenay, Deux-Sèvres

2023-01-20 – 2023-01-20

Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay

Deux-Sèvres

Parthenay

“Il y a deux ans, nous étions deux artistes taraudées par un furieux désir de parler de notre bagarre acharnée pour rester dans la course dans notre société néo-libérale ultra connectée.En cours de route – de course – ma partenaire a fait un burn out.”

La course

pour ne pas être un loser, un raté, un has been, un rien

pour rester cool, tendance, dans le move

pour être aimé, populaire, choisi, liké, gagner sa vie

pour avoir le bon corps, le bon look, le bon mec, la bonne meuf, les bons enfants, la bonne déco, le bon style, les bonnes photos de vacances ,réussir, montrer qu’on réussit.

Dans ce drôle et émouvant spectacle, Marilyne Lagrafeuil se livre à un exercice de nudité et d’autodérision pour questionner le mensonge permanent de la représentation de soi. On rit et on pleure de se reconnaître au milieu des coureurs.

+33 5 49 71 22 37

Vincent Fillon

Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

