Reste en corps MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Paris

Le vendredi 13 mai 2022

de 19h30 à 20h45

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25, 30€ Choisissez votre tarif

Dans un régime dystopique qui a réussi à contraindre les corps, la mémoire s’est effacée. De quoi est-ce le début ? De quoi est-ce la fin ? Dans un régime dystopique qui a réussi à contraindre les corps, la mémoire s’est effacée. De quoi est-ce le début ? De quoi est-ce la fin ? Par une traversée du sensible zesté d’humour Restes en corps explore les liens entre le corps collectif et le corps individuel grâce au chant, à la danse, au théâtre et à la vidéo. DISTRIBUTION : Katia Dalloul, Yves Dutrieux, Isabelle Girard, Aria Guillotte, Émilie Marceau, Aimé Matoko, Antonin Ravel, Erell Tanguy, Vincent Vanwaelscappel. COMPAGNIE LAURÉATE DE L’APPEL À PROJET FAIRE CORPS

Création accompagnée par la MPAA dans le cadre de l'appel à projet Faire Corps
MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
17/19 rue Breguet 75011 Paris

