Collias Gard Collias EUR 80 80 Venez découvrir les techniques de construction et d’entretien de murets et terrasses en pierre sèche au cours de deux jours de stage consacrés à cette technique ancestrale omniprésente dans notre paysage. contact@gorgesdugardon.fr +33 4 48 27 01 00 https://www.gorgesdugardon.fr/ Collias

