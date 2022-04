Restaurons la pelouse des marnières Tarcenay-Foucherans, 22 octobre 2022, Tarcenay-Foucherans.

Restaurons la pelouse des marnières Tarcenay-Foucherans

2022-10-22 – 2022-10-22

Tarcenay-Foucherans Doubs Tarcenay-Foucherans

Après une première année de travaux sur la pelouse des marnières, labellisée Espace naturel sensible, poursuivons sa réouverture ! Venez participer à ce chantier au côté des habitants de la commune. La biodiversité spécifique de ce site naturel vous remercie déjà pour votre engagement ! Apéritif offert.

Évènement gratuit réservé aux habitants et aux adhérents.

En partenariat avec la commune de Tarcenay-Foucherans et le département du Doubs.

animation@cen-franchecomte.org https://www.billetweb.fr/restaurons-la-pelouse-des-marnieres&multi=19531&color=154194&parent=cen-franchecomte&session=&calendar=1

