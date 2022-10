Restaurer son patrimoine par Antoine Font Loudun Loudun Catégories d’évènement: Loudun

Vienne Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine Vous possédez un patrimoine bâti ou un espace naturel extérieur (parc ou jardin) visible de la rue et qui présente un intérêt patrimonial, historique ou architectural.

Vous souhaitez le réhabiliter (travaux extérieurs : façade, toiture, menuiseries…).

La Fondation du patrimoine peut vous aider.

